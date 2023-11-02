Sivasspor 4 golle turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederek üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Hakan Arslan’ın verdiği pasa ceza sahası içinde gelişine vuran Rey Manaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Njie, topu Manaj’a aktardı. Manaj ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kaleci Beycan Kaya’nın solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada ceza sahası dışından Njie'nin vuruşunda kaleci Beycan'dan seken topu takip eden Rey Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

87. dakika Eren Kaya pasını sol kanatta bulunan Muhammed Sinan Kaya’ya aktardı. Topla birlikte ceza sahası içine hareketlenen Sinan, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

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Servet Çetin: "Net bir skorla maçı kazandık"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Böyle maçlar zor oluyor. Oyuncu arkadaşlar da iyi konsantre oldu. İyi bir maç oldu. Net bir skorla maçı kazandık. Bize ve oyuncularımıza moral oldu. Fazla forma şansı bulamayanlara da şans oldu. Rakibi de tebrik ediyorum, güzel bir oyun sergilediler onlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Gençlere şans vereceğiz"

'Emre Gökay neden kadroya giremedi?' sorusuna Servet Çetin, "Emre Gökay’ın sakatlığı var, hiç antrenmana çıkmadı. Bugün oynatmayı düşünüyordum ama sakatlığı ilerlemesin diye dinlendirdik. Ben de çok isterdim Emre’yi oynatmayı. Gençlere şans vereceğiz yeter ki hak etsinler. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeyi düşünüyoruz. Bugün Sinan güzel bir gol attı ona da moral oldu. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeye çalışacağız" diye cevap verdi.

"Zor bir maç olacak"

Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çetin, "Zor bir maç. Adanaspor iyi bir kadrosu olan takım. İçeride, dışarıda sürekli kazanmak için oynuyorlar. Rakibi iyi analiz edeceğiz. Çekilmeli bir maç olacağını söyleyebilirim. İçeride bir türkü kazanamıyoruz. Bizim için de önemli bir maç. Çok çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İçeride kazanmamız gerekiyor. Oynayacağız, kazanırız, kazanamazsak da bakacağız" şeklinde konuştu.

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Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci

Sivasspor: Erhan Erentürk, Samba Camara (Mehmet Albayrak dk. 62), Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli, Abdulkadir Parmak, Abdul Kader Keıta (Eren Kaya dk. 62), Hakan Arslan (Kvet dk. 68), Ahmed Musa, Rey Manaj (Muhammed Kaya dk .62), Clinton Njie (Barrow dk. 68)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Gerson Rodrigues, Burak Kapacak, Samuel Saiz, Muhammed Dursun

Teknik Direktör: Servet Çetin

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Halil Emre Yiğit, Baran Topaloğlu, Murat Ulusoy (Sercan Uslu dk. 62), Ahmet Can Özer (Caner Solmaz dk. 75), Ufuk Ayaydın, Ömercan Öndaş, Niyazi Çolak, Mehmet Aytemiz (Ramazan Özkabak dk. 46), Bedirhan Kolkoparan (Batuhan Kurt dk. 80), Kerim Acaralioğlu (Gökhan Günel dk. 46 )

Yedekler: Görkem Mehmet Tugan, Rüzgar Esen Bostan, Bartu Albay, Sercan Uslu, Ercan Gümüşkaya, Burak Can Ustabaş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Goller: Manaj (dk. 6, 35 ve 42) Muhammed Sinan Kaya (dk. 87)

Sarı kartlar: Murat Ulusoy (Artvin Hopaspor), Manaj, Poungouras (Sivasspor)