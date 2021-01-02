Sivasspor 2-2 Denizlispor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında Denizlispor'un attığı golle mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un gollerini 26. dakikada Max Gradel ve 45+2'de Fajr attı. Denizlispor'un golleri ise 17. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3'te Mesanovic'ten geldi.

Sivasspor'un Denizlispor karşısında 20. dakikada Yatabare ile attığı gol, VAR'da incelendi. Gol iptal edilirken penaltı kararı geldi. Hakem golü iptal ederek golden önce elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Max Gradel 26. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 18, Denizlispor 13 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan’ın sağ çaprazdan şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

16. dakikada Sivasspor atağa çıkmaya çalışırken kazanılan top Rodallega ile buluştu. Şık bir çalımla ceza yayı üzerinden içeri sokulan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Gradel hava pası ile topu Yatabare ile buluşturdu. Yatabare’nin şutunda top ağlarla buluştu. VAR’a giden hakem elle oynandığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı ve penaltı kararı verdi.

25. dakikada Gradel’in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

34. dakikada Sagal ceza sahası yayının hemen içinden şutunu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

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