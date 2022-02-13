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Sivasspor 2-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

#Demir Grup Sivasspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Demir Grup Sivasspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Sivasspor 2-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, geriye düştüğü maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'da futbol sorumluluğu görevine gelen Adem Büyük, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflarSivasspor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor, 33. dakikada Kenan Özer'in golüyle öne geçti, Sivasspor'un geri dönüş sayılarını 52. dakikada Kayode ve 70. dakikada Faycal Fajr kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da Sumudica'nın ardından futbol sorumlusu görevine gelen Adem Büyük ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

4 maç sonra galibiyet alan Sivasspor puanını 34'e çıkardı. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Zeffane’nin sağ kanattan pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
31. dakikada Campi’nin kendi yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Chouiar'in, sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta Kerem, müsait pozisyondaki vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada Uğur’un sol kanattan verdiği pasta topu alan Kayode'nin, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın hakimi oldu.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Henrique’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Gradel kafası ile dokundu, top dışarı çıktı.
52. dakikada Gradel’in taç çizgisinden ortaladığı topu Kayode kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. Skor eşitlendi. 1-1
70. dakikada Fajr, ceza sahası dışında Gradel’den kazandığı topu sert ve uzun bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-1
83. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Henrique düzeltti. Uğur’un vole vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Kemal Yılmaz xxx, Murat Altan xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Kerem xx (Garcia dk. 46 xx), Koray xx (Hakan dk. 32 x), Fajr xx, Henrique xx (Sefa dk. 87 ?), Gradel xx, Kayode xx (Moussa dk. 90+2 ?)
Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Appindangoye, Camara, Hakan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Sadık xx, Campi xx, Haddadi xxx, Donsah xx (İbrahim dk. 77 xx), Azubuike xx, Chouiar xxx, Mustafa xx, Kenan xxx (Seifeldin dk. 83 ?), Dicko xx
Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman, Adem, Barış, Jospin, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Adem Büyük
Goller: Kayode (Dk. 52) Fajr (dk. 70) (D.G. Sivasspor), Kerem (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Goutas, Sefa (D.G. Sivasspor), Donsah (Yeni Malatyaspor)

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Sivasspor 2-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

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