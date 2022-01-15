Sivasspor 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve goller)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Sivasspor 20. dakikada Leke James'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 24. dakikada Abdülkadir Ömür ile cevap verdi ve maç eşitlikle son buldu.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın 90. dakikasında oyun alanına girdiği için kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 50'ya çıkardı, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.
SİVASSPOR 1-1 TRABZONSPOR
GOL: 20' Leke James, 24' Abdülkadir Ömür
KIRMIZI KART: 90' Abdullah Avcı
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Erdoğan Yeşilyurt topu üstten auta gönderdi.
5. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir vuruş çıkaran Bakasetas topu direğin yanından auta gönderdi.
20. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Leke James boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Vitor Hugo’nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
29. dakikada Trabzonspor defansının gönderdiği uzun topta savunmanın hatasında ceza sahasında topu önünde bulan Bakasetas’ın şutu direğin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada Sivasspor ceza alanına gönderilen uzun topta savunmada Caner’den seken topa gelişine sert vuran Visca’nın şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
44. dakikada Erdoğan’ın pasıyla topla buluşan Kerem’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.