Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur bırakılmasını kınadı

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin takımı Sivasspor Kulübünün maruz bırakıldığı akıldışı muameleyi esefle kınıyorum. Sözde kendini medeni gören toplumların, fırsat yakaladıklarında nasıl da barbar olduklarını bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.



Vali Ayhan, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde de bulundu.

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