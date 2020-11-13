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GeriFutbol Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 13.11.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımı yapıldı.

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