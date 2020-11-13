Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımı yapıldı.