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Şişli Güreş Kulübü yeni şampiyonlar yetiştiriyor

#Şişli Güreş Kulübü#Güreş#Şişli
Şişli Güreş Kulübü yeni şampiyonlar yetiştiriyor

İstanbul’un merkezi ilçelerinden Şişli’de 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Şişli Güreş Kulübü başarılarıyla dikkat çekiyor.

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Başkanlığını Muharrem Şimşek’in yaptığı kulübün antrenörü Mehmet Eren Şimşek, “2009’da çocuklarımızı iyi, ahlaklı, müsabık birer sporcu yapmak için kurduğumuz kulübümüze, güreş sporuna meraklı tüm gençleri bekleriz. Öğrencilerimizden ücret de talep etmiyoruz. Şişli gibi İstanbul’un en merkezi ilçelerinden birinde güreş sporunu yaşatmak, popüler hale getirmek arzusundayız” dedi.

Şimşek planlı ve programlı çalışmalarının karşılığını da yavaş yavaş aldıklarını belirterek “İstanbul Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda sporcularımızdan Ali Haydar Doğan ikinci, Hasan Eşter Doğan üçüncü oldu. Yine Okullar arası Yıldızlar İstanbul Şampiyonası’nda Ahmet Hasan Akyol ve Hasan Talha Bilen üçüncü oldular. Zamanla daha iyi derecelere de imza atacağımıza eminiz ancak bizim öncelikli hedefimiz gençlerimizi topluma faydalı, bilinçli, sağlıklı bireyler olarak kazandırmak” ifadelerini kullandı.

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Şişli Güreş Kulübü yeni şampiyonlar yetiştiriyor

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