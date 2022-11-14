Canlı: Sırbistan - Türkiye basketbol maçı

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12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor!

Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

Sırbistan 63-63 Türkiye

1. çeyrek sonucu: Sırbistan 24-21 Türkiye

2. çeyrek sonucu: Sırbistan 37-34 Türkiye

3. çeyrek sonucu: Sırbistan 54-54 Türkiye

Geçtiğimiz cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk edip mücadeleden 86-52 galibiyetle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise 28 Ağustos'ta 79-72 kaybettiği Sırbistan'ı Belgrad'da yenmek zorunda. Letonya ilk 7 maçta 6 galibiyet elde etti; Sırbistan ve Yunanistan'ın 4'er galibiyeti var. Biz, Belçika'yı yenip 3. galibiyetimizi aldık. FIBA 2023 Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak hata yapma lüksümüz kalmadı...

NBA'de mücadele eden Cedi Osman, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'ın yanı sıra, Barcelona'da forma giyen (izin alınamadı) Sertaç Şanlı ile sakatlığı bulunan Shane Larkin kadromuzda yok.

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Belçika karşısında 19 sayı atan Onuralp Bitim, 16 sayıyla oynayan Sadık Emir Kabaca, kenardan gelip oyuna enerji katan Doğuş Özdemiroğlu ve dış şut tehdidi yüksek olan Melih Mahmutoğlu öne çıkan isimlerimiz

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Belgrad’taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadele TSİ 22.00’de başladı ve NTV’den canlı olarak yayımlanıyor.

2. TURDA TEK GALiBiYET

Elemelerin ilk turunda 4 maçta 2’şer galibiyet ve yenilgisi bulunan 12 Dev Adam, 2. turda çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İlk turda aldığı puanları 2. tura taşınmasıyla birlikte Ay yıldızlılar 3 galibiyet, 4 yenilgiyle FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle Letonya’nın ardından 2. basamakta yer alıyor.

BELÇiKA MORAL OLDU

2. turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 takımın Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacağından farklı Belçika galibiyeti ile moral bulan Milli Takım’ın deplasmandaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması şart.