Sırbistan Basketbol Milli Takımı, Pesic'e emanet

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Başkent Belgrad'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pesic, Sırbistan Basketbol Takımı'nı daha önce de çalıştırdığını anımsatarak, "Tecrübe ve bilgimi sadece takım için değil Sırbistan basketbolu için kullanacağım." dedi.

Zamanının büyük çoğunluğunu takımla geçireceğine işaret eden 72 yaşındaki Pesic, "Milli takımın profesyonel bir koça ihtiyacı vardı. Artık buradayım." diye konuştu.

Kasım'da Letonya ve Belçika ile oynanacak 2023 Dünya Şampiyonası eleme maçları için takımı çalıştırmaya hazırlanan Pesic, Bosna, Kızılyıldız, Alba Berlin, Bayern Münih, Barcelona, Valencia, Almanya ve Yugoslavya gibi önemli kulüp ve milli takımları çalıştırdı.