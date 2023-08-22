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Sinan Gümüş'ün transferi gerçekleşmedi

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#Transfer#Sinan Gümüş#Karşıyaka
Sinan Gümüşün transferi gerçekleşmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 19:04

TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka ile transfer görüşmesi yapan Sinan Gümüş, Ege temsilcisiyle anlaşamadı.

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TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde temasa geçtiği kanat oyuncuları Sinan Gümüş ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşma sağlayamadı. Yeni sezon öncesi Adem Büyük transferiyle dikkatleri üzerine çeken yeşil-kırmızılılar, Süper Lig kulübü Antalyaspor’dan Sinan Gümüş’ün yüksek maaş istemesi üzerine masadan kalktı.

Alt lige gelmek istemeyen orta saha oyuncusu Mustafa da 2’nci Lig’e düşen Denizlispor’dan ayrılıp 1’inci Lig ekibi Bandırmaspor’a transfer oldu. Yönetimin yeniden takviye arayışlarına geçtiği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka, Bolu kampındaki son hazırlık maçında yarın Alanya Kestelspor’la karşı karşıya geldikten sonra İzmir’e dönecek.

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#Transfer#Sinan Gümüş#Karşıyaka

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