Sinan Engin'den Şenol Güneş paylaşımı!

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Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılması yönünde karar verildi.

SON ANTRENMANDA YER ALMADI

Siyah-beyazlıların yollarını ayırdığı Valerien Ismael, akşam antrenmanında yer almadı.

SİNAN ENGİN'DEN PAYLAŞIM

Ismael'den boşalan koltuk için birçok teknik adam aday gösterilirken ön plana Şenol Güneş çıkmıştı. Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan SİNAN ENGİN, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.