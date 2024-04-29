Simon Kjaer için ayrılık vakti! Menajeri açıkladı...

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İtalyan basınına göre, Milan'ın 2019-20 sezonun devre arası Atalanta'dan kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in menajeri, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncusunun takımdan ayrılacağını duyurdu.
Haberde, Danimarkalı savunmacının emekliliği kesinlikle düşünmediği ve en geç 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yeni kulübe imza atacağı belirtildi.
İTALYAN EKİBİYLE 5. SEZONUNU GEÇİRİYOR
İtalyan ekibiyle 5. sezonunu geçiren Danimarkalı savunmacı kırmızı-siyahlı formayı toplamda 120 kez sırtına geçirirken 1 gol - 3 asist ile oynadı.
Kjaer, Fenerbahçe forması ile 88 maça çıkmış ve 5 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.