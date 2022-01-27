Şike davasında isimleri geçen hakim ve savcılar HSK tarafından ihraç edildi

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HSK, söz konusu davaların tamamlanmasının ardından şike kumpası kapsamında da ilgili 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti. İhraç edilen 38 eski yargı mensubunun yer aldığı liste ise şöyle:

“İstanbul eski hâlen Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, İstanbul eski hâlen Çorum Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, İstanbul Hâkimi Mehmet Erdoğan, İstanbul Hâkimi Mehmet Hamzaçebi, İstanbul eski hâlen Bursa Hâkimi Mehmet Ekinci, İstanbul eski hâlen Gebze Hâkimi İbrahim Balık, İstanbul eski hâlen Gaziantep Hâkimi Birol Bilen, İstanbul eski hâlen Elazığ Hâkimi Murat Üründü, İstanbul eski hâlen Mersin Hâkimi Mehmet Karababa, İstanbul Hâkimi Hadi Çağdır, İstanbul eski hâlen Büyükçekmece Hâkimi Gökmen Demircan, İstanbul Hâkimi Nurullah Çınar, İstanbul eski Hâkimi hâlen Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul eski hâlen Büyükçekmece Hâkimi Davut Bedir, İstanbul eski hâlen Uşak Hâkimi Ömer Diken, İstanbul eski hâlen Balıkesir Hâkimi Hikmet Şen, İstanbul eski hâlen Trabzon Hâkimi Menekşe Uyar, İstanbul Hâkimi Muzaffer İren, İstanbul eski hâlen Gaziantep Hâkimi Seyfettin Mermerci, İstanbul Hâkimi Metin Özçelik, İstanbul eski hâlen Kayseri Hâkimi Bülent Kınay, İstanbul eski halen Elazığ Hâkimi Nalan Can, İstanbul Hâkimi Eşref Aksu, İstanbul Hâkimi Mustafa Boz, İstanbul eski hâlen Kocaeli Hâkimi Hüsnü Çalmuk, İstanbul eski hâlen Gaziosmanpaşa Hâkimi Sedat Sami Haşıloğlu, İstanbul eski hâlen Kütahya Hâkimi Fatih Mehmet Uslu, İstanbul eski hâlen Van Hâkimi Aytekin Ozanlı, İstanbul Hâkimi Savaş Çelik, İstanbul eski hâlen Diyarbakır Hâkimi Mesut Özcan, İstanbul Hâkimi Osman Kaya, İstanbul eski hâlen Edirne Hâkimi Yakup Hakan Günay, İstanbul eski hâlen İskenderun Hâkimi Vedat Dalda, İstanbul eski hâlen Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, İstanbul eski Hâkimi hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi Resul Çakır, İstanbul eski hâlen Şanlıurfa Hâkimi Mehmet Uğurlu.”

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Bu isimlere ilişkin HSK tarafından yapılan açıklamada, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 27.01.2022 tarihli ve 2022/177 sayılı kararı ile ilgililer hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir.”

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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Futbolda Sözde Şike Davası’nda isimleri geçen 38 hakim ve savcıyı meslekten resmen ihraç etti.



Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi,

3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı Futbolda Sözde Şike Davası’nda isimleri geçen hakim ve savcıların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Daha önce FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilip sözde şike kapsamında ikinci kez meslekten çıkarılan hakim ve savcılar şunlar:

"Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Zekeriya Öz, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu."

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Yargıtay kararıyla tamamlanan davada tüm Türkiye’nin bizzat ve resmen gördüğü Fenerbahçemizin haklılığı, her geçen gün ortaya çıkan yeni gelişmelerle ispatlanmaktadır.