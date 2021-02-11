Shroud, Valorant ve CS:GO’yu karşılaştırdı

Valorant’ın çıkışıyla birlikte CS:GO, son zamanlarda eşi benzeri görülmeyen bir düşüş yaşadı. Profesyonel oyuncuların bir bir Valorant’a geçmesi de Valve tarafında işleri daha kötü bir hâle soktu. Sonradan Valorant’a geçen eski CS:GO efsanelerinden Michael ‘Shroud’ Grzesiek de Valorant’ı CS:GO’ya tercih ettiğini söyledi.

Shroud, bir yayınında CS:GO’daki hilecilerin oyunu nasıl çekilmez bir hale getirdiğini anlattı. Bu özellikle rekabetçi maçlarda oyuncuların en çok şikâyet ettiği şeylerden biri. Her ne kadar durum Valorant’ı da kapsayan bütün rekabetçi oyunu kapsasa da Valorant rakibine kıyaslandığı zaman bu konuda daha etkin bir korumaya sahip.

Shroud, CS için şunları söyledi: “Her CS oynadığınızda doğal olarak direkt eşleştirmeye giriyorsunuz, wallhack ve aimhack de dâhil olmak üzere pek çok şeyin olduğu bir maça giriyorsunuz. Hile konusunda her şeyi yapmışlar dostum, oradan oraya teleport olanlar bile var.”

Valorant içinse şu şekilde konuştu: “Oyuna giriyorsun, oynuyorsun, özgüveniniz de yerinde, oraya buraya gidiyorsunuz, oyununuzu oynuyorsunuz,iyi veya kötü zaman geçiriyorsunuz. Ama en azından karşınızdakinin hile yapmadığını biliyorsunuz.”