Sheffield United, Liverpool'dan Rhian Brewster'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Rhian Brewster'in bonservisi için Liverpool'a 23,5 milyon sterlin ödeneceği ve bu bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

Sheffield United, 20 yaşındaki İngiliz santrfor ile de 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcunun Sheffield United'dan başka bir kulübe geçmesi halinde Liverpool, bu transferden yüzde 15 pay alacak. Liverpool, gelecek 3 sezon içinde sözleşmede belirtilen bonservis bedelini ödemesi halinde Brewster'i kadrosuna yeniden katabilecek.

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giyen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Rhian Brewster, Liverpool'da sadece 4 karşılaşmada görev aldı.