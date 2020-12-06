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Futbol
Haber Giriş: 06.12.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Sheffield United – Leicester maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Sheffield United – Leicester maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Sheffield United – Leicester maçı Türk futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Sheffield United sahasında Leicester City'i konuk edecek. Sheffield United – Leicester maçı saat, kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sheffield United – Leicester maçının detayları…

İngiltere Premier Lig'de heyecan Sheffield United – Leicester maçıyla devam ediyor. Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leicester City kozlarını paylaşacak Peki, Sheffield United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Leicester City maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Sheffield United – Leicester Karşılaşmalarının Tarihi

Leicester, Sheffield'ı en üst lig seviyesinde Şubat 1976'dan (1-1) bu yana ilk kez konuk edecek. Sheffield United, 1928/29'dan bu yana Leicester'a tek lig sezonundaki iki maçta da mağlup olmuyor. Şubat ayından bu yana oynadığı 11 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Leicester (5B 4M), iki galibiyetini de sahasında aldı (vs Aston Villa & Crystal Palace).

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