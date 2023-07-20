Shane Larkin'den Ergin Ataman'ı kızdıracak sözler! Anadolu Efes'in yeni koçu Erdem Can ile kıyaslayınca...

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Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, lig şampiyonluğu sonrası takımdan ayrılan ve Panathinaikos'a giden koç Ergin Ataman ile Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Erdem Can'ı kıyasladı.

URBONUS Podcast'e konuk olan Larkin, Fanatik'in derlemesine göre şunları söyledi:

"ESKİ USUL BİR KOÇ"

Ergin Ataman ‘Yapacağımız şey bu ve bunu böyle yapacağız’ şeklinde yaklaşan eski usul bir koç.

Bence Erdem Can’ın farkı ise neyi uygulamak istediği konusunda kendi fikirlerine ve ilkelerine sahip olsa da biz oyuncularla konuşmaya ve daha fazla ortaklık kurmaya açık olması. Her zaman bir ortaklık kurmaktan bahseder; ‘Sizinle aynı takımdayım. En tepede oturup size ne yapmak zorunda olduğunuzu söylemiyorum.’ Bizimle beraber soyunma odasında yer aldığını ve bizim takım arkadaşımız olduğunu söylüyor. Bu şekilde hissetmenizi ve herkesin onunla iletişim kurabileceğini bilmenizi istiyor. Ataman ile onun arasındaki en büyük fark bu. Bence koç Ataman, neleri sevdiği, neleri yapmaktan hoşlandığı ve neye inandığı konusunda daha sabitti. Erdem Can’ın farklı fikirlere ve denemelere daha açık olduğunu düşünüyorum.

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"NEYİ NEDEN YAPTIĞINI AÇIKLAYAN BİR KOÇ DEĞİL"

Koç, ne yaptığı hakkında size pek bir açıklama yapmıyor. Doğru olduğuna inandığı şeyi yapmayı tercih ediyor. Dediğim gibi, Ataman gelip de size neyi neden yaptığını açıklayan tarzda bir koç değil. Bazen bunu gelişigüzel olarak tek seferlik yapabilir. O; Nasıl hissettiğiniz, ne düşündüğünüz veya vücudunuzun durumunun nasıl olduğu konusunda günbegün konuşabileceğiniz tarzda bir koç değil. Onunla en fazla 45 saniye ya da 1 dakikalık bir konuşma yapabilirsiniz. Tarzı bu ve başarıya bu şekilde ulaştı.