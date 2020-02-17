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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin MVP ödülüne aday

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Shane Larkin ve Scottie Wilbekin MVP ödülüne aday

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Anadolu Efes forması giyen Türk Milli Takımı oyuncusu olan Shane Larkin ve Maccabi FOX forması giyen Scottie Wilbekin de yer aldı.

THY Euroleague’in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in yanı sıra Barcelona’dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova’dan Mike James, Panathinaikos OPAP’tan Nick Calathes, Real Madrid’den Anthony Randolph ve Valencia Basket’ten Bojan Dubljevic yer aldı.

Shane Larkin büyülemeye devam ediyor!Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, antrenman sonrasında attığı basketle gündem oldu. Ancak yıldız guard bu kez attığı farklı bir stil kullandı. Larkin üçlük çizgisinin dışından ayakla şut çekerek topu çemberden geçirdi.
daha fazla video için

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin MVP ödülüne aday


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