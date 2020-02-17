Shane Larkin ve Scottie Wilbekin MVP ödülüne aday

THY Euroleague’in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in yanı sıra Barcelona’dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova’dan Mike James, Panathinaikos OPAP’tan Nick Calathes, Real Madrid’den Anthony Randolph ve Valencia Basket’ten Bojan Dubljevic yer aldı.





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