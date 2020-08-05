Shakhtar, Avrupa kuplarında Alman takımlarını konuk ettiği son yedi maçta da rakipleriyle berabere kalırken; bu karşılaşmaların üçü golsüz eşitlikle bitti.

Wolfsburg, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tek Ukrayna ziyaretinden 1-0 galip ayrılmıştı.

İlk maçını kazandığı son üç eleme turunun ikisinde yoluna devam edemeyen Shakhtar, 2015/16'dan bu yana Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalamıyor.

Wolfsburg, Avrupa Ligi'nde ilk maçını kaybettiği son iki eleme turunda turnuvaya veda etti. Avrupa Ligi'ne dahil olduktan sonra çektiği 33 şutta yedi gol atan Shakhtar, bu sezon en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip takım konumunda.

Shakhtar Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Shakhtar Wolfsburg maçı 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.