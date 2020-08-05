MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriShakhtar Donetsk 3 golle çeyrek final biletini kaptı!
GeriFutbol Shakhtar Donetsk 3 golle çeyrek final biletini kaptı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Shakhtar Donetsk 3 golle çeyrek final biletini kaptı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Shakhtar Donetsk 3 golle çeyrek final biletini kaptı!
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turu maçları yeniden başladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Almanya temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti.

Shakhtar Donetsk, 89 ve 90 3. dakikalarda Junior Moraes ve 90 1. dakikada Manor Solomon'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

Shakhtar Donetsk'te Davit Khocholava 67. dakikada, Wolfsburg'ta ise John Brooks 70. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.

Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle