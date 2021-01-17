Seyit Mehmet Özkan: Altınordu 10 sene sonra Türkiye'nin en büyük 5 kulübünden biri olacak

Özkan, “Altınordu 10 sene sonra Türkiye'nin en büyük 5 kulübünden biri olacak. Çünkü çok çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz. Yabancı oynatmak işin kolayına kaçmaktır" diye konuştu.

İnternet üzerinden katıldığı bir yayında konuşan Özkan, "Türkiye'de sakat bile olsa yabancı oyuncu transfer ediliyor. '15 dakika, yarım saat oynar atar golünü' diyorlar. Olmaz böyle. Alacağın oyuncuyu tam teşekküllü hastanede muayene ettirirsin, 2-3 defa MR'a sokarsın. Çünkü para veriyorsun. Sonra sakat çıktı diyorlar" dedi.

"ARABİSTAN'A GİTMEDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE UĞRUYORLAR"

"Türk ligi Avrupa'nın en yaşlı ligi" diyen Seyit Mehmet Özkan, "Arabistan'a gitmeden önce Türkiye'ye uğruyorlar, sonra oraya gidiyorlar. Ya da Arabistan'dan dönerken buraya uğruyorlar, sonra emekliliğe geçiyorlar. Yabancı olmasın demiyorum, çikita muz da olsun ama yerli muz da olsun" yorumu yaptı.

“BİZİM İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ALTYAPI”

Günlük başarılar için çalışmadıklarının altını çizen Özkan, "Bizim işimiz gücümüz altyapı. Avrupa'daki bütün altyapı kulüplerini ezbere biliyoruz. Altınordu kulüp değil, bir sosyal girişimdir. Ben bir organizasyonun başkanıyım. Bu toprakların çocukları için yapıyorum bu işi. Günlük başarılar değil, ömür boyu başarı çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor İzmir tr 2021-01-17 13:20:06

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