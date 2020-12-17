Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig ekiplerinin takibinde!
Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor’un 18 yaşındaki stoperi Seyfettin Anıl Yaşar’a 3 Süper Lig ekibi talip oldu.
Bursaspor alt yapısından çıkan 1.92’lik genç stoper bu sezon 8 maçta forma giyerken, Süper Lig takımlarının dikkatini de çekti.
1992 doğumlu sol ayaklı stoper bu sezon Afyon formasıyla 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta görev aldı.
Süper Lig’den 3 takımın maçlarına gözlemci yolladığı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
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