Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig ekiplerinin takibinde!

Bursaspor alt yapısından çıkan 1.92’lik genç stoper bu sezon 8 maçta forma giyerken, Süper Lig takımlarının dikkatini de çekti.



1992 doğumlu sol ayaklı stoper bu sezon Afyon formasıyla 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta görev aldı.

Süper Lig’den 3 takımın maçlarına gözlemci yolladığı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

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