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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig ekiplerinin takibinde!

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Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig ekiplerinin takibinde!
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Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor’un 18 yaşındaki stoperi Seyfettin Anıl Yaşar’a 3 Süper Lig ekibi talip oldu.

Bursaspor alt yapısından çıkan 1.92’lik genç stoper bu sezon 8 maçta forma giyerken, Süper Lig takımlarının dikkatini de çekti.

1992 doğumlu sol ayaklı stoper bu sezon Afyon formasıyla 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta görev aldı.

Süper Lig’den 3 takımın maçlarına gözlemci yolladığı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

 

Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig ekiplerinin takibinde

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