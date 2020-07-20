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AA Spor
Haber Giriş: 20.07.2020 - 20:14,Son Güncelleme:

Sevilla'dan transfer hamlesi! Milan'dan Suso'nun bonservisi alındı...

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Sevilla'dan transfer hamlesi! Milan'dan Suso'nun bonservisi alındı...
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İtalya'nın Milan takımından kiraladığı kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldı.

Sevilla Kulübü, satın alma opsiyonu kullanılan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmadı. İspanya basınında ise transferin 21 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine İngiltere'nin Liverpool ekibinde başlayan Suso, 2015'te Milan'a transfer olmuştu. İspanya'nın Almeria ve İtalya'nın Genoa takımlarında kiralık olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasında ise Sevilla'ya kiralanmıştı.

Sağ kanatta görev alan İspanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Sevilladan transfer hamlesi Milandan Susonun bonservisi alındı...

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