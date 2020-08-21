Sevilla 3-2 Inter | UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8’li Final olarak Almanya’da oynanan UEFA Avrupa Ligi’nin final karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4’üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5’inci dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 12’nci ve 33’üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla’yı öne geçirdi. 35’inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74’te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.



Sevilla bu zaferle birlikte 6’ncı kez Kupa 2’nin sahibi oldu.

Kupaların yarısı Sevilla’dan

Daha önce 2 kez UEFA Kupası, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak bu kupayı en fazla kazanan takım olma özelliğine sahip olan Sevilla, bu sonuçla kupayı 6. kez kazanmayı başardı. İspanyol ekiplerinden Real Madrid 2 kez, Valencia 1 kez ve Atletico Madrid de 3 kez bu kupayı kazanırken, Sevilla’nın kazandığı 6 kupayla birlikte UEFA Avrupa Ligi Kupası, 12. kez İspanya’nın oldu.

Sevilla 6'da 6 yaptı



Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.



İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.



Öte yandan, bu sezon turnuvaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.

Sevilla kupayı kaldırdı

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İnter’i 3-2 mağlup ederek kupayı 6. kez kazanan Sevilla, kupasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İnter’i Luuk de Jong (2) ve Carlos’un golleriyle 3-2 mağlup ederek Avrupa’nın 2 numaralı kupasını 6. kez kazanmayı başaran Sevilla, kupasına kavuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilen kupa, kaptan Jesus Navas’ın ellerinde yükseldi. Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında bu kupayı kazanan Navas, Sevilla’nın 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 yılları arasında 3 sene üst üste UEFA Avrupa Ligi’ni kazandığı dönemde Manchester City forması giyiyordu.

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