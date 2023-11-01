Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı! Beşiktaş'tan açıklama...

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Serpil Hamdi Tüzün kimdir?

1939 yılında İstanbul'da doğan Tüzün, futbola babasının 1953 yılında kurduğu Bağlarbaşı Kulübü''nde başladı ve 15 yıl süreyle bu takımda oynadı. 1960'lı yıllarda Hollanda'ya gidip AFC Ajax kulübünde staj yapmıştır. Burada Johan Cruyff, Johan Neeskens ve Ștefan Kovács gibi isimlerle çalışma fırsatı yakaladı. 1972-73 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde Juventus ve Derby County arasında oynanan maçı rapor tutarak izlemiştir. Verdiği rapor doğrultusunda AFC Ajax, 1972-73 Şampiyon Kulüpler Kupası''nı kazanmıştır.

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Türkiye'ye dönünce Gündüz Tekin Onay tarafından Beşiktaş kulübüne alındı. Burada öz kaynak adlı bir düzen kurarak A takıma birçok isim kazandırdı. Beşiktaş Futbol Takımı'nın altın çağını yaşadığı dönemin tüm futbolcuları Serpil Hamdi Tüzün Hoca''nın öğrencileriydi. Bu isimler arasında Ziya Doğan, Fuat Yaman, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Ercan Ozan, Fikret Demirer, Rıza Çalımbay, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin ve Sergen Yalçın gibi isimler vardı. Beşiktaş Serpil Hoca''nın öğretisiyle 15 yıl aradan sonra kulüp şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Millî Takıma kazandırdığı isimler ise şunlardır; Ayhan Akman, Fatih Tekke, Fatih Akyel, Okan Buruk, Mustafa Kocabey, Yıldıray Baştürk, Emre Aşık, Oktay Derelioğlu, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk. Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru sonrası PAF Ligi'nin kurulmasını sağladı.

Altyapıya büyük önem veren Tüzün, 1992 yılında 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası altın madalyası, 1993'te Avrupa ikinciliği ve 1994 yılında 16 yaş altı Avrupa şampiyonası altın madalyası kazanıldığında bu kategorilerin teknik direktörüydü.