Serkan Aydın kimdir? Göztepe'nin başkan adayı olarak anılıyor

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Serkan Aydın, 1980 doğumlu, aslen Sivaslıdır. Sivasspor kulübünde Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkan olarak görev almaktadır. Çiftay Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Aydın, Holiday Inn isimli otelin de sahibidir. Batı Anadolu Çimento Sanayi olarak bilinen BATIÇİM'in de yeni sahiplerindendir.

Serkan Aydın, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimlerden birisidir. Galatasaraylı olan Serkan Aydın, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe için düzenlenen "WinWin" isimli yardım gecesinde Sarı Lacivertli takıma 500 bin TL bağış ve 100 adet forma satın alarak destek olmuştu.