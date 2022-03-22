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Serkan Aydın kimdir? Göztepe'nin başkan adayı olarak anılıyor

#Serkan Aydın#Serkan Aydın Kimdir#Serkan Aydın Nereli
Serkan Aydın kimdir Göztepenin başkan adayı olarak anılıyor

Serkan Aydın, Göztepe kulübü ile ilgilendiği açıklanan isimler arasında yer alıyor. Mevcut başkanın görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağına dair pek çok ihtimal ortaya atılmıştı. Yeni başkan adayları arasında Serkan Aydın da gösterildi. Peki, Serkan Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Serkan Aydın, 1980 doğumlu, aslen Sivaslıdır. Sivasspor kulübünde Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkan olarak görev almaktadır. Çiftay Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Aydın, Holiday Inn isimli otelin de sahibidir. Batı Anadolu Çimento Sanayi olarak bilinen BATIÇİM'in de yeni sahiplerindendir.

Serkan Aydın, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimlerden birisidir. Galatasaraylı olan Serkan Aydın, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe için düzenlenen "WinWin" isimli yardım gecesinde Sarı Lacivertli takıma 500 bin TL bağış ve 100 adet forma satın alarak destek olmuştu. 

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