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Serinin ilk maçında kazanan Anadolu Efes!

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#Anadolu Efes#Darüşşafaka Lassa#Basketbol
Serinin ilk maçında kazanan Anadolu Efes
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 19:56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off turu ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alacak takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Darüşşafaka Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Çağlar Özkan

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 26, Bryant 7, Clyburn 18, Furkan Haltalı 7, Egehan Arna 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Micic 19, Zizic 7, Doğuş Balbay, Erten Gazi

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 6, Starks 19, Ercan Osmani 2, Can Korkmaz 22, McCullough 10, Canberk Kuş 4, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 22, Eray Büyükcangaz, Hakan Sayılı, White, Kılıçarslan Şenkahya

1İNCİ PERİYOT: 27-18

İLK YARI: 58-50

3ÜNCÜ PERİYOT: 79-72

5 FAUL: Bryant (Anadolu Efes)


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#Anadolu Efes#Darüşşafaka Lassa#Basketbol

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