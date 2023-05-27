Serinin ilk maçında kazanan Anadolu Efes!

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alacak takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Darüşşafaka Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan Erdem Spor



HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Çağlar Özkan



Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 26, Bryant 7, Clyburn 18, Furkan Haltalı 7, Egehan Arna 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Micic 19, Zizic 7, Doğuş Balbay, Erten Gazi



Darüşşafaka Lassa: Olaseni 6, Starks 19, Ercan Osmani 2, Can Korkmaz 22, McCullough 10, Canberk Kuş 4, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 22, Eray Büyükcangaz, Hakan Sayılı, White, Kılıçarslan Şenkahya



1İNCİ PERİYOT: 27-18



İLK YARI: 58-50



3ÜNCÜ PERİYOT: 79-72



5 FAUL: Bryant (Anadolu Efes)





