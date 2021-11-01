Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon maçında atılan gol büyük tartışma yarattı! Kaleci yerde sakatlık yaşarken orta sahadan...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Trajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Pınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıPınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldı#Pınar Gültekin
Herksin konuştuğu araba 47 yıldır yerinden kıpırdamadıHerksin konuştuğu araba! 47 yıldır yerinden kıpırdamadı #İtalya
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon maçında atılan gol büyük tartışma yarattı! Kaleci yerde sakatlık yaşarken orta sahadan...

#Serik Belediyespor Hekimoğlu Trabzon#Serik Belediyespor Hekimoğlu Trabzon Orta Sahadan Gol#Bahattin Güneş
Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon maçında atılan gol büyük tartışma yarattı Kaleci yerde sakatlık yaşarken orta sahadan...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da kulüp başkanı Halil Deligöz, Hekimoğlu Trabzonspor FK maçında kalecinin sakatlanıp ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun devamında rakip futbolcunun orta sahadan boş kaleye attığı gole tepki gösterdi. Deligöz, hakemin kaleciyi yerde yatarken görmesine rağmen oyunu durdurmadığını söyledi.

Haberin Devamı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Halil Deligöz, dün oynanan Hekimoğlu Trabzonspor FK'nin 2-0 kazandığı maçın hakemi Efe Tanrıverdi ile rakip takım teknik direktörü Bahattin Güneş'in, centilmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunduğunu söyledi. Başkan Halil Deligöz, 59'uncu dakikada ceza sahası dışında topu rakip sahaya uzaklaştıran Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir'in sonrasında sakatlanarak yere yattığını, Demir'in hakeme sakatlandığını belirtmek için seslendiğini dile getirdi. Deligöz, Serik Belediyespor futbolcularının da bu sırada oyunun durmasını talep ettiğini ifade etti.

KALECİ YERDE YATARKEN GOL ATILMASINA TEPKİ

Hakem Efe Tanrıverdi'nin sakatlanan kaleciyi yerde görmesine rağmen oyunu devam ettirdiğini savunan Deligöz, "Bu sırada orta sahada bulunan Hekimoğlu Trabzonspor oyuncusu Mustafa Ethem Erboğa, kalecinin yerde yattığını gördüğü halde orta sahadan boş kaleye topu gönderdi. Golün ardından oyuncularımız ve teknik heyetimiz maçın orta hakemine, kalecimizin sakat olduğunu, yerde yattığını gördüğü halde oyunu durdurmadığı ve devam ettirdiğini belirterek itiraz etti. Hekimoğlu Trabzonspor'un bazı oyuncuları golün sayılmaması gerektiği ya da Serik Belediyespor'a haksız gol atıldığı için kalenin boş bırakılması yönünde öneride bulundu. Ancak teknik direktör Bahattin Güneş ve yönetici Yakup Ateş tarafından bu öneri kabul etmedi" diye konuştu.

GOL ATAN FUTBOLCUYA ELEŞTİRİ

Kaleci sakatlandığı veya sakatlık nedeniyle yerde olduğunda oyunun durdurulması gerektiğini savunan Deligöz, şöyle konuştu:
"Bu nedenle hakem Efe Tanrıverdi'yi maçı devam ettirdiği, boş kaleye atılan golü verdiği için fair play hareketlerine aykırı davranıştan dolayı kınıyorum. Hekimoğlu Trabzonspor oyuncusu Mustafa Ethem Erboğa'yı, kaleci yerde yatarken topu oyun alanı dışına göndermesi gerektiği halde, boş kaleye gol attığı için şiddetle kınıyorum. Burada Mustafa Ethem Erboğa, futbolcuya yakışmayan bir hareket yapmıştır."

"TAKIMIMIZA YAPILMIŞ SUİKAST"

Deligöz, 69'uncu dakikada Hekimoğlu Trabzonspor'un attığı ikinci gol pozisyonunun ofsayt olduğu halde yan hakem ve orta hakem tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. Hakem Efe Tanrıverdi'nin yanlış kararından kaleci İsmail Cengiz'in 50'nci dakikada kırmızı kart gördüğünü, yerine oyuna giren İbrahim Demir'in de 9 dakika sonra sakatlandığını anlatan Deligöz, İbrahim'in de maçın kalan süresinde sakat olmasına rağmen oyuna devam ettiğini dile getirdi. İki kalecinin de gelecek hafta sahada yer alamayacağına değinen Deligöz, "Önümüzdeki maçlarda 3'üncü kalecimiz sahaya çıkacak. Bu tamamen takımımıza yapılmış suikasttır. Biz Serik Belediyespor olarak hakem entrikalarından yılmadık, yılmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan isteğimiz, hakemlerimizin hatalarına müdahale edilmesiyle tarafsız ve centilmenliğe yakışan maçlar yönetmelerini istiyoruz. TFF'nin görevlendirdiği temsilci ve gözlemcileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon maçında atılan gol büyük tartışma yarattı Kaleci yerde sakatlık yaşarken orta sahadan...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serik Belediyespor Hekimoğlu Trabzon#Serik Belediyespor Hekimoğlu Trabzon Orta Sahadan Gol#Bahattin Güneş

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka