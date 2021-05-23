Serie A'da şampiyon Inter, Udinese'yi 5-1 yenerek sezonu tamamladı

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve ligde bu sezon ilk kez bin futbolseverin tribünlere alındığı müsabakada, şampiyon Inter, orta sıralardaki Udinese'yi konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 8. dakikada Ashley Young ile 1-0 öne geçti.

44. dakikada Christian Eriksen, Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı, Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 55. dakikasında Lautaro Martinez penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı.

64. dakikada Ivan Perisic, mavi-siyahlı takımın farkı 4'e çıkaran golünü attı: 4-0.

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 71. dakikada skoru 5-0'a getiren gole imzasını koydu.

Konuk Udinese, Roberto Pereyra'nın 79. dakikadaki penaltı golüyle farkı yeniden 4'e indirdi: 5-1.

Bu gol aynı zamanda, maçın skorunu tayin etti. Inter, Udinese'yi 5-1 yenerek sezonu galibiyetle noktaladı.

Bu sonuçla Inter puanını 91'e çıkardı ve sezonu 38 maçta aldığı 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi ile tamamladı.

Serie A'daki 19. şampiyonluğunu kazanan Inter, tarihinde 97 puanla kazandığı 2006-2007 sezonunun ardından ikinci kez ligi 90 puan üzerinde puan toplayarak ipi göğüsledi.

Konuk Udinese ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle mavi-siyahlı takım, şampiyonluk kupasını aldı.