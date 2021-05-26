Serie A'da Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ile yollar ayrıldı

Inter'i ilk senesinde ikinci yapan bu sene de mutlu sona ulaştırarak şampiyonluk hasretine son veren İtalyan hoca, ekonomik sebeplerden dolayı yollarını ayırdı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yollarını ayırma kararı aldı.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro civarında ücret alan Conte, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.