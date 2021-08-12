Sergio Ramos'tan Messi paylaşımı: "Kim söyleyebilirdi?"

Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, bugün düzenlenen basın toplantısıyla sözleşme imzaladı. Messi'nin imzası sonrası takımın bir başka yeni transferi Sergio Ramos'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uzun süre Real Madrid'de oynayan ve Messi ile birçok kez rakip olan İspanyol savunmacı, bazı maçlarda Arjantinli yıldız ile sert tartışmalar yaşamıştı.

Lionel Messi ile Sergio Ramos'un arasının nasıl olacağı merak edilirken, İspanyol savunmacı paylaşımıyla Messi transferine olan şaşkınlığını dile getirdi.

Sergio Ramos yaptığı paylaşımda "Bir gün aynı takımda oynayacağımızı bize kim söyleyebilirdi? Hoş geldin Messi" ifadelerini kullandı.

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