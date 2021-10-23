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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki 3 kozu!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Pjanic
Sergen Yalçının Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki 3 kozu
İsmail ER

Siyah beyazlı kurmaylar, karşılaşma öncesinde yaptıkları toplantılarda sarı kırmızılıların en büyük zaafının orta alan olduğunu tespit etti. Bu bölgede özellikle Josef’in dinamizmi ve Pjanic ile Teixeira’nın yetenekleriyle üstünlüğü alıp Aslan’ı yıkmanın hesapları yapılıyor

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Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında 4-1 kaybeden Beşiktaş’ta rota Süper Lig’e döndü. Siyah beyazlılar, pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Galatasaray derbisini kazanarak hem Avrupa yenilgisini unutmayı hem de Süper Lig’de son 4 maçta kaybedilen 8 puanı telafi etmek istiyor.

Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde sarı kırmızılıları orta alandan vurma kararı aldı.

Sahadaki 3. Türk oyuncu kim olacak?

Sergen Yalçın’ın ekibi, yaptığı taktik analizde Galatasaray’ın en zayıf bölgesinin orta alan olduğunu tespit etti. Bu bölgede kritik hatalara imza attıkları belirlenen sarı kırmızılılara karşı Josef de Souza, Alex Teixeira ve Miralem Pjanic ile sonuca gidilecek. Özellikle Josef’in dinamizmi ve Teixeira ile Pjanic’in yetenekleri derbide galibiyetin anahtarı olarak öne çıktı. Bu noktada ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın başı 8 yabancı kuralı ile dertte.

Zira kalede Ersin Destanoğlu ile sol bekte Rıdvan Yılmaz görev yapacak ancak 3. Türk ismin kim olacağı belirsiz durumda. Yalçın, orta alanda Josef, Pjanic ve Teixeira’nın oynama ihtimaline karşı, stopere Serdar veya Necip ikilisinden birini monte etmeyi düşünüyor

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İtalyan basınının ünlü spor sitesi tuttomercato, ‘Günün Yeteneği’ adı altında genç futbolcuları değerlendirirken, dün ise Serdar Saatçı analiz edildi. Paylaşılan haberde Serdar’ın, Beşiktaş kadrosunda yerini kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi. Serdar oyun tarzı olarak ise bir dönem Başakşehir ve Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel’e benzetildi

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Pjanic

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