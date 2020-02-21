Sergen Yalçın'ı korkutan detay! 6 oyuncu...

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.



- Evinde Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilmedi



Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.



- Zorlu periyodun ikinci maçı



Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak.

Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.



- Gökhan Gönül oynayabilecek



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada görev alabilecek.

Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.



- 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.



- Ljajic hasta Dorukhan sakat



Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu iki oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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