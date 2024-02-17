Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi! '90+6'da göz göre göre...'

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kağıt üzerinde 3 puan yazdıkları, kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakayı berabere bitirdiklerini kaydetti.

2-0 önde oldukları karşılaşmayı kötü bir oyunla berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını dile getiren Yalçın, “Bekleyen topu rakibe veren skoru korumak için savunma yapmaya çalışan bunu da beceremeyen bir takım görüntüsü çizdik. 2-0’dan, 2-2’ye gelmek bizim adımıza üzücüydü. Beklenmeyen oyun ve skor oldu, maalesef başımıza geldi üzgünüz. Oyunda bu tür hatalar sonuçlar oluşabiliyor. Ama hakem arkadaşlarla ilgili haftalardır hiç konuşmadım. 90+6. dakikada bizim önümüzde olan ve bizim atmamız gereken tacı göz göre göre rakibe vermek doğru iş değil. Bahane olarak söylemiyorum. Hakemlerden memnun değiliz, sağlıklı değil. Geçen hafta ve bu hafta sorunlar yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama üzerimize düşen payımızı bu hafta aldık. Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar. Biz zaten sıkıntı yaşayan, kısıtlı kadroya sahibiz. Kötü maç yöneten hakem arkadaşlarla işimiz çok kolay görünmüyor. Puan olarak aşağıda değiliz ama önümüze bakacağız. Lig daha uzun, birbirinden zorlu maçlar oynayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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"ANTALYASPOR DOĞRANDI"

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, çok üzgün olduklarını belirterek, " Bu hafta başımıza gelenler, geçen haftaki Samsun maçında verilen ofsayt, 7 dakika ofsayt için karar çıkmadı. Artık biz bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Dördüncü hakemin önünde rakip takımın taca çıkan topu onlara veriyor. Onun neticesinde penaltıyla maçı berabere bitiriyoruz. Biz artık bunu hakem hatası olarak görmüyoruz. Gerçekten, efendiliğimizi, centilmenliğimizi koruyalım diyoruz. Ama bu nereye gidecek. Sanki bir şeyler bir şeyler yapılıyor Antalyaspor üzerine. Hakkımızı arayacağız sonuna kadar. Bunu burada bırakmayacağız. Herkes bu şekilde bilsin. Artık art niyet arıyoruz, bu kadar hata arka arkaya olmaz. Samsunspor maçına dönersek maçı bir sıfıra getiriyoruz. Çizgi yanlış çiziliyor. Doğru dürüst çizilmiyor, bizim yediğimiz golde aynı şekilde ofsayt olan bir pozisyon ofsayt olarak görünmüyor. Bunu bütün Türkiye görüyor. VAR denen bir şey var. Var mı yok mu belli değil. Onlar göremiyorlar. Burada dördüncü hakemin önünde apaçık ortada. Rakipten çıkıyor top. Neticesinde iki ikiye getiriyoruz. Tamam. İkinci yarı çok kötü top oynadık ama bunların arkasına sığınmak istemiyoruz. Artık yani bu işe gerçekten art niyet var" diye konuştu.

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Antalyaspor aleyhine sürekli hatalı kararlar verildiğini kaydeden Yeşil, "Antalyaspor bugün doğrandı. Yani futbol oynamamıza izin vermediler. Doksan artı yedide oluyor. Rahat rahat alacağımız maçı hak ikinci yarının başından itibaren hakem ufak ufak ufak ufak Antalyaspor'u doğradı. Bakalım gereğini yapacağız. Biz sesimizi çıkarmıyoruz diyoruz. Antalyaspor yönetimi olarak centilmence, şehir olarak, futbol takımı olarak centilmence mücadele edelim efendiliğimizi koruyalım diyoruz. Ama demek ki bu işler böyle olmuyormuş ya. Başka türlü yapmak gerekiyormuş. Yazık günah yani. Bu kadar insanın emeğine herkes burada emek veriyor. Bu kadar seyirci buraya geliyor. Söyleyecek bir şey yok yani gerçekten. Gereği neyse yapacağız" açıklamasında bulundu.