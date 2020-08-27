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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine: Merak etmeyin toparlanacağız

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine: Merak etmeyin toparlanacağız
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, üç gün antrenman yapan futbolcularla Yunanistan deplasmanına çıkmak zorunda olduklarını belirterek “Eksiklerimiz tamamlanınca taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Spor Arena - İsmail Er | PAOK’a deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi macerasına erken nokta koyan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın umutlu konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Yunanistan dönüşü yöneticilerle yaptığı sohbette “Sonuçta yeni bir takım oluşuyor. Geçen yıldan 6 önemli oyuncumuz yok. Yeni transferlerimiz 3 günlük çalışma ile sahaya çıktı. Elbette yenilgiye bahane aramam ama ortada bazı gerçekler var. Finansal Fair Play nedeniyle transferde elimiz kolumuz bağlı. Şampiyonlar Ligi’ne katılsaydık rahatlayacaktık ama olmadı. Bundan sonra takımı
nasıl daha iyi duruma getireceğiz, buna bakacağız” şeklinde konuştu.

MAÇIN HAKEMi ÖNYARGILIYDI
Maçın İtalyan hakeminin de kötü yönetim sergilediğine işaret eden Sergen Yalçın, “Yaptığı hataları herkes gördü. Önyargılıydı. Rakip de sert oynadı. Oyundan atılacak oyuncular vardı ama bir reaksiyon göstermedi. Kimse merak etmesin, toparlanacağız. Artık bu maç geride kaldı. Eksiklerimiz tamamlanınca istediğimiz sistemi en iyi şekilde uygulayarak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçından Beşiktaş yönetimine: Merak etmeyin toparlanacağız

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