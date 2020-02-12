Sergen Yalçın: 'Çalım atmayın, orta yapın' | Son dakika Beşiktaş haberleri

Spor Arena / İsmail ER | Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, dün sabah 1,5 saat süren antrenmanda adeta nefesleri kesti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sonunda siyah beyazlı oyunculara şut çalışması yaptıran Yalçın, futbolcularından bol bol ceza sahası dışından şut istedi.

Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncuları ile birebir ilgilenirken forvette bulunan Umut Nayir ve Burak Yılmaz’a sık sık orta yapmaları konusunda uyardı. Yalçın “Kanatlarda görev yapanlar çalım değil, orta yapın” diye konuştu.