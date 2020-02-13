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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın 11'de değişikliğe gidiyor! İki isme kesik...

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Sergen Yalçın 11'de değişikliğe gidiyor! İki isme kesik...

Medipol Başakşehir karşısında orta sahada üstünlüğü ele geçirme planları yapan Beşiktaş'ın 47 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

Sergen Yalçın ile yeniden havaya giren Beşiktaş yarın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça yoğun tempoda hazırlanıyor. Üst üste aldığı iki galibiyetle zirve ile puan farkını eriten siyah-beyazlılarda kadro değişecek.

İki hafta üst üste aynı ilk 11 ile sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep'e karşı hücum hattında performanslarını yeterli bulmadığı Adem Ljajic ile Abdoulay Diaby'i bu kez ilk planları arasına dahil etmedi.

FİZİK GÜCÜNE GÜVENİYOR
Yalçın, Ljajic'in yerine Boateng'i Burak Yılmaz'ın arkasında sahaya sürecek. 32 yaşındaki Ganalı futbolcu ilk maçında attığı golün yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de alkış almıştı.

Diaby'nin yerine ise yine son maçta kısa sürede olumlu işler yapıp gol atan Jeremain Lens forma giyecek. Başakşehir'e karşı özellikle orta saha üstünlüğü üzerine planlar yapan Yalçın, Boateng ve Lens'in fizik güçlerinden faydalanmayı hedefliyor. (Sabah)

Sergen Yalçın 11de değişikliğe gidiyor İki isme kesik...


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