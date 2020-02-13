Sergen Yalçın 11'de değişikliğe gidiyor! İki isme kesik...

Sergen Yalçın ile yeniden havaya giren Beşiktaş yarın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça yoğun tempoda hazırlanıyor. Üst üste aldığı iki galibiyetle zirve ile puan farkını eriten siyah-beyazlılarda kadro değişecek.

İki hafta üst üste aynı ilk 11 ile sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep'e karşı hücum hattında performanslarını yeterli bulmadığı Adem Ljajic ile Abdoulay Diaby'i bu kez ilk planları arasına dahil etmedi.

FİZİK GÜCÜNE GÜVENİYOR

Yalçın, Ljajic'in yerine Boateng'i Burak Yılmaz'ın arkasında sahaya sürecek. 32 yaşındaki Ganalı futbolcu ilk maçında attığı golün yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de alkış almıştı.

Diaby'nin yerine ise yine son maçta kısa sürede olumlu işler yapıp gol atan Jeremain Lens forma giyecek. Başakşehir'e karşı özellikle orta saha üstünlüğü üzerine planlar yapan Yalçın, Boateng ve Lens'in fizik güçlerinden faydalanmayı hedefliyor. (Sabah)





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