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GeriTenis Serena Williams, Fransa Açık'a 4. turda veda etti
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Tenis
Haber Giriş: 06.06.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

Serena Williams, Fransa Açık'a 4. turda veda etti

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Serena Williams, Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaştı.

Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova'nın rakibi oldu.

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