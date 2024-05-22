Serdar Topraktepe: 'Kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz'

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.



“İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur”

Sözlerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yla ilgili duygularını paylaşarak başlayan Topraktepe, “Beşiktaş’ta beraber çalışma imkanı bulduğum her zaman saygı duyduğum ve sevdiğim bir büyüğüm. Futbolda yarın seyir zevki yüksek, tamamen futbolun konuşulduğu, herkesin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım ama bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdik. Kupada finale çıktık. Bu kupayı biz de taraftarımıza ufak da olsa armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur” ifadelerini kullandı.



“Parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz”

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Beşiktaş’ta futbol oynadığı dönemde hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Serdar Toprektepe, “Oyunculuk farklı ama hocalık boyutu, parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz. Hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

“Bütün futbolcularımız oynamak istiyor”

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu, takımdaki eksik futbolcu olup olmadığıyla alakalı gelen bir soruyu, “Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak problemi olanlar var ama herkesin hem fikir olduğu bir şey var, yarınki maçta ne olursa olsun oynamak istiyorlar. Biz de ona göre karar vereceğiz” diye cevaplandırdı.



“Necip’in takımımızda olması çok rahatlatıcı bir şey”

Kaptan Necip Uysal’ın, Beşiktaş için çok fedakar bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Topraktepe, “Kaptanın her zaman ne olursa olsun ben oynamam dediği bir günü görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan, çok önemli bir faktör. Necip’in takımımızda olması çok rahatlatıcı bir şey” dedi.

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Necip Uysal: 'Taraftarımızı çok üzdük'

Kötü geçen bir sezonun ardından taraftarları mutlu etmek için ellerinde bir fırsat olduğunu belirten Necip, “Yarın bizim için sezonun en önemli maçı. Bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük ama yarın elimizde bir kupa var. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Bunun ne demek olduğunu konuştuk. Hafta içinde de iyi bir analiz yaptık yarın az da olsa taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Trabzonspor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Süper Lig’in 37. haftasında Hataysapor ile Tüpraş Stadyumu’nda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından tribünlerden gelen destek hakkında ise Necip Uysal, “Taraftarın desteği bize her zaman vardı. Bu da olumlu etkiledi. Yarın da aynı desteği bekliyoruz. Biz de sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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“Yarın inşallah kazanan taraf biz oluruz”

Tecrübeli oyuncu, 2008’den beri A takımda futbol oynadığını hatırlatarak, “Bu kupa inşallah kazanırsak 9. kupam olacak. Kupalar kazanmak çok güzel. Bu zamana kadar çok maç oynadım. Ama Türkiye’de 100 maç oynasanız 101. maçta hata yapsanız sıkıntı oluyor. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Sosyal medyaya bakmıyorum. Yarın inşallah kazanan taraf biz oluruz” diyerek sözlerini noktalandırdı.