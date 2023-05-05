Serdar Saatçı'dan Beşiktaş ve Valerien Ismael sözleri! 'Asgari ücrete oynuyordum! Camı kırdım kapıyı tekmeledim...'

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Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar, bir gol atıp bir de asist yapmıştı. Braga'da da beklediği şansı bulamayan ve 5'i A takım, 5'i de 3. ligde mücadele eden Braga B'de olmak üzere toplam 10 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta kadro dışı kalma sürecine ilişkin konuştu.

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Tivibu Spor'a konuşan Serdar Saatçı'nın açıklamaları şu şekilde:

Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Diğer maçta 11'de oynayacağımı düşünüyordum. Kadroyu görünce moralim bozuldu. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım, kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm.

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"ASGARİ ÜCRETLE OYUYORDUM"

Sürecin devamında sözleşme olayları da dönmüştü. Beşiktaş'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Konu kesinlikle para değil. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Öncesinde hiçbir zaman benimle sözleşme imzalamak istemediler. Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile oturmuştuk, onlara 'Daha çok oynamak istiyorum' demiştim. 'Düşüneceğiz' demişlerdi ama bana söyledikleri tek şey 'Valerien Ismael seni istemiyor' olmuştu.

"DEĞERSİZ HİSSETTİM"

Beşiktaş'ta istediğim gibi bir süreç gerçekleşmedi. Beni hiçbir zaman 'Beşiktaş'ın çocuğu' gibi hissettirmediler. Değersiz hissettim, her zaman yalnız kaldım. Süreç benim için iyi geçmedi.