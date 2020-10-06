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GeriFutbol Serdar Özkan, Bursaspor Yönetimi'ne tepkili! "Bazen şaşırıyorum..."
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Serdar Özkan, Bursaspor Yönetimi'ne tepkili! "Bazen şaşırıyorum..."

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Serdar Özkan, Bursaspor Yönetimi'ne tepkili! "Bazen şaşırıyorum..."
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Bursaspor’da kadroda düşünülmeyen Serdar Özkan, transfer süresinin dolmasıyla birlikte önemli bir açıklama yaptı.

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Bursasporlu futbolcu Serdar Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya büyük harflerle; ‘Evet, herkes gelir gider kimse Bursaspor’dan büyük değildir. Öncelik bu kulübün menfaatidir’ yazdıktan sonra şu açıklamayı yaptı: 

“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar”

 

Serdar Özkan, Bursaspor Yönetimine tepkili Bazen şaşırıyorum...

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