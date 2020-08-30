Şenol Güneş'ten eleştirilere yanıt: 'Ferdi Kadıoğlu'nu davet ettik ama...'

UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan’la karşılaşacak olan Milli Takım’ın teknik direktöre Şenol Güneş, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.

Güneş, F.Bahçeli futbolcular Ferdi ve Altay’ın kadroda olmamasıyla ilgili eleştirilere “Biz Ferdi’ye davetimizi yaptık. Ancak Ferdi’nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde... Sinan Gümüş’e de davet yaptık. Altay Bayındır’ın ise neden alınmadığını Erol Bulut iyi biliyor” şeklinde yanıt verdi. Güneş, uzun süre sahalardan uzak kalan, bir dönem Milli Takım’da da sıkıntı yaşayan Arda Turan için “Arda da, tüm oyuncular da bizim oyuncumuz. Türkiye’nin ihtiyacı varsa, tüm oyunculara kapımız açık” dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca “Dünya Kupası’nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz, eksiklerimiz var. Dünya Kupası’nda üçüncülük için de hazır değildik, sonra bırakın üçüncü olmayı, katılamadık" ifadelerini kullandı.

BURAK'I YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Burak Yılmaz’ın Lille’e transferinin büyük bir başarı olduğuna işaret eden Güneş “Bir dönem Burak Yılmaz yok edilmeye çalışılıyordu” ifadelerini kullandı.