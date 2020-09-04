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Haber Giriş: 04.09.2020 - 00:48 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş'tan Macaristan maçı yorumu: 'İştahlı değildik'

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Şenol Güneş'tan Macaristan maçı yorumu: 'İştahlı değildik'
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A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Macarisan mağlubiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Maça başlarken düşüncelerimizin çoğu olmadı. Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar. Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı.

KÖTÜ OYUN VE KÖTÜ SKOR

Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor.

PANDEMİNİN GÖLGESİNDEYİZ

Pandeminin gölgesindeyiz. Tüm takımlar için geçerli. Yalnızca liglerin geç başlamasıyla ilgili değil. Avrupa'dan gelen oyuncularımız da var ama onların da sorunları var.

 

Şenol Güneştan Macaristan maçı yorumu: İştahlı değildik

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