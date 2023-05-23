Şenol Güneş ve Vincenzo Montella, PFDKya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 23 Mayıs 20223 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün 20.05.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün 21.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakası öncesi kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

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MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCAnın aynı müsabaka öncesi kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN in aynı müsabakadaki tehdidinedeniyleFutbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7. maddesi uyarınca 23.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübünün 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu VINCENZO MONTELLA nın aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübünün 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

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BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ in müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.