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Şenol Güneş: 'Oyunumuz kazanmaya yeterli olmadı'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Şenol Güneş: Oyunumuz kazanmaya yeterli olmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 21:50

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kaybettiğimiz 2 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı.

YETERLİ OLMADI

Bir takım verilere bakınca iyi olmamız, maçı kazanacağımız anlamını taşımıyor. İkinci yarı daha baskılıydık ama tekrar söylüyorum, hızlı, tempolu, top kaybı yapmayan, isabetli ortalar yapan takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmadı.

CEVAP VEREMEDİK

Seyircimizin coşkusuna ve isteğine cevap veremedik, o anlamda üzgünüz. 2 puan kaybettik ama kazansak da oyunda eksiklerimiz vardı. Hem maçta üzüldük hem de olaylar vardı. Üst üste geldi.

GİTME İHTİMALİ YÜKSEK

Alli, oyun olarak bizim düşündüğümüz verimi katmadı. Burada esas olarak takımı taşımak. Fiziksel ve taktiksel olarak çalışıyoruz. Alli iki hazırlık maçında olumlu işler yaptı. Çok koşuyor ama asist ve gol atamada sıkıntıları var. Bugün de koştu ama katkı yapmadı. Ondan değişiklik yaptım. İyi de oynasa da kötü de oynasa sene sonunda gitme ihtimali yüksek bir oyuncu

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DÜŞÜNMEDİĞİMİZ BİR OYUNCU

N'Koudou bu maçın kadrosunda yoktu. Şu anda düşünmediğimiz bor oyuncu. Elimizdeki oyunculardan oynayanlardan 6 isim kadroda olabilirdi. İlk kez geçen hafta sakat yok diyecektim, ısınırken oldu. Ghezzal da iyiydi. NKoudou'nun bir sıkıntısı yok. Girme durumu var, kararı kendisi verecek

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