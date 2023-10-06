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Şenol Güneş ile vedalaşan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Ahmet Nur Çebi
Şenol Güneş ile vedalaşan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 14:30

Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de seçim kararı aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş; futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na hareket etti.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Ahmet Nur Çebi

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