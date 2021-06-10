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EURO2020
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek

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Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.

Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıyan Güneş, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında, ay-yıldızlı ekibin başında bulunacak.

Deneyimli teknik adam, İtalya ile yarın oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla milli takımın başındaki 77. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı. 



- Güneş yönetiminde 54. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk kez boy gösterecek


- Şenol Güneş ile 23 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk kez boy gösterecek

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