Şenol Güneş: 'Akılda kalmak, iz bırakmak istiyoruz'

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Maçın zorlukları da var kolaylıkları da. Onları da kendimizi de tanıyoruz. Bonucci, Chiellini, kalede Donnarumma, Jorginho gibi çok iyi kadroları var. Çoğunlukla kendi liglerinde oynuyorlar. Çok başarılarılar.

FUTBOLA ÇOK TUTKULULAR

İtalya, bir kez Dünya Kupası'nı kaçırınca yer yerinden oynayan bir ülke. Bizim gibi onlar da futbola çok tutkulular.

OLAĞANDIŞI BİR ŞEY İSTEMİYORUM

Ben futbolcularımdan olağan dışı bir şey yapmalarını istemiyorum. Zaman zaman onlar da bizden üstün olacaklar. Maç bittiği zaman işimizi yapmanın mutluluğunu, alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyoruz.

HERKES İÇİN ÖNEMLİ

Futbolseverlerin ilgiyle izleyeceği bir maç olacak. Bu, herkes için önemli ama sportif başarıyı kovalarken fair-playi ve ülke tanıtımını unutmayacağız, futbolcularımızı yeteneklerinin dışına çıkarmayacağız

TÜM OYUNCULARIMIZ MAÇA HAZIR

İtalya'da oynayan futbolcularımızın tabii ki de avantajları var. Bu ligde top oynuyorlar. Futbol kültürünü biliyorlar ama tek başına bunların bir anlamı yok. Tüm oyuncularımız bu maça hazır.

FAVORİ OLARAK GELMEDİK AMA...

Biz favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girmek hayalimizdir. Önce gruptan çıkalım. 2002'de Brezilya ile açılışta oynamıştık, yarı finalde oynadık, inşallah İtalya ile finalde oynarız, önce açılış maçını düşünüyoruz

İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ

İlk maçta da oyunumuzla akılda kalmak istiyoruz, son maçta da. Son maçta olmasak da oyunumuzla iz bırakmak istiyoruz

4 KEZ ATEŞ ÖLÇÜLDÜ

Burada gelene kadar 4 kez ateş ölçüldü, deplasmanı yaşıyoruz. Azerbaycan'a gittiğimizde de rakipler deplasman yaşar diye düşünüyorum