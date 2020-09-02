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GeriFutbol Şenol Güneş, A Milli Takımımız'la 63. maçına çıkacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş, A Milli Takımımız'la 63. maçına çıkacak!

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Şenol Güneş, A Milli Takımımız'la 63. maçına çıkacak!
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

- Güneş yönetiminde 45. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

Şenol Güneş, A Milli Takımımızla 63. maçına çıkacak

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