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Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes maçı ertelendi

#Koronavirüs#Anadolu Efes#Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes
Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes maçı ertelendi

Anadolu Efes, takımda 7 oyuncu ve 1 teknik ekipten olmak üzere toplam 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yarın oynanması planlanan Semt77 Yalovaspor karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.

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Anadolu Efes Kulübü, koronavirüs testlerinde pozitif çıkan basketbolcular ve yarın oynayacakları Semt77 Yalovaspor karşılaşmasıyla ilgili ilgili açıklama yayımladı. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. İlgili A takım üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. 03.01.2022 tarihinde oynanması planlanan Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta müsabakamız, Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecektir" denildi.

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#Koronavirüs#Anadolu Efes#Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes

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